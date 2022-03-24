По его словам, особое внимание сотрудников МВД будет направлено на организацию работы с гражданами Украины, Донецкой и Луганской народных республик, прибывающими в Россию. Сотрудники полиции окажут им максимальное содействие и помощь в оформлении необходимых документов.

Как подчеркнул замминистра, прибывающие из ДНР, ЛНР и Украины находятся уже в 34 регионах страны, и необходимо внимательно отнестись к каждому беженцу.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал тщательно проверять всех прибывающих в Россию.

