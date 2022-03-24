Граждане Украины и республик Донбасса смогут работать в России без патента
Замминистра МВД Александр Горовой заявил в четверг о том, что граждане ЛНР, ДНР и Украины смогут работать на территории России без оформления патента, а их водительские права признаются в стране на равных с российскими, сообщает ТАСС. Об этом Горовой объявил сразу после завершения совещания, которое было посвящено работе органов внутренних дел в условиях санкционного давления.
По его словам, особое внимание сотрудников МВД будет направлено на организацию работы с гражданами Украины, Донецкой и Луганской народных республик, прибывающими в Россию. Сотрудники полиции окажут им максимальное содействие и помощь в оформлении необходимых документов.
Как подчеркнул замминистра, прибывающие из ДНР, ЛНР и Украины находятся уже в 34 регионах страны, и необходимо внимательно отнестись к каждому беженцу.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал тщательно проверять всех прибывающих в Россию.
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