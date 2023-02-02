В России могут появиться музеи о спецоперации на Украине

«Конечно, нужно это делать. И я с удовольствием это поддержу», - сказал Путин.

Российский лидер отметил, что музеи должны появиться повсеместно, поскольку в зоне боевых действий находятся представители всех регионов страны. Речь о создании музеев шла на встрече, посвященной 80-летию со дня Победы советских войск в Сталинградской битве.

24 февраля 2022 года Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите Донбасса. Западные страны в ответ на это ввели различные санкции против России, сообщает НСН.

