В России могут появиться музеи о спецоперации на Украине

Президенту Владимиру Путину понравилась идея создания музеев, посвященный специальной военной операции России на Украине. Глава государства отметил, что артефакты надо собирать аккуратно и не забывать о безопасности.

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«Конечно, нужно это делать. И я с удовольствием это поддержу», - сказал Путин.

Российский лидер отметил, что музеи должны появиться повсеместно, поскольку в зоне боевых действий находятся представители всех регионов страны. Речь о создании музеев шла на встрече, посвященной 80-летию со дня Победы советских войск в Сталинградской битве.

24 февраля 2022 года Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите Донбасса. Западные страны в ответ на это ввели различные санкции против России, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Мельников
ТЕГИ:МузеиВоенная ОперацияВладимир Путин
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