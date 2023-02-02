В России могут появиться музеи о спецоперации на Украине
Президенту Владимиру Путину понравилась идея создания музеев, посвященный специальной военной операции России на Украине. Глава государства отметил, что артефакты надо собирать аккуратно и не забывать о безопасности.
«Конечно, нужно это делать. И я с удовольствием это поддержу», - сказал Путин.
Российский лидер отметил, что музеи должны появиться повсеместно, поскольку в зоне боевых действий находятся представители всех регионов страны. Речь о создании музеев шла на встрече, посвященной 80-летию со дня Победы советских войск в Сталинградской битве.
24 февраля 2022 года Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите Донбасса. Западные страны в ответ на это ввели различные санкции против России, сообщает НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,0 млн+9 287 / сут.
Умерли
395 тыс.+40 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+6 021 / сут.
- В России могут появиться музеи о спецоперации на Украине
- Европарламент принял резолюции о скорейшем вступлении Украины в ЕС
- ЦБ не исключает новых заморозок активов российских инвесторов
- Фургал признан присяжными виновным в покушении на жизнь Смольского
- Путин: главная задача - обеспечить сохранение России
- В ЧВК «Вагнер» заявили о взятии Николаевки
- МОК: решение об участии российских спортсменов в Олимпиаде-2024 пока не принято
- СМИ: Украинский летчик заявил, что у Киева заканчиваются истребители
- Нуланд: в США готовятся поставить на Украину дальнобойные ракеты
- СМИ: Блинкен намерен провести встречу с Си Цзиньпином
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru