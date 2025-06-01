МО РФ: Украина совершила теракт в отношении нескольких аэродромов

Согласно сообщению Министерства обороны РФ, все атаки на военные аэродромы в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были успешно отбиты.

В Мурманской и Иркутской областях в результате запуска FPV-дронов с территорий, прилегающих к авиабазам, произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники. Пожары уже ликвидированы. Пострадавших среди военнослужащих и гражданского персонала нет.

По данным ведомства, часть причастных к атакам лиц задержана.

Ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что вооружённые силы Украины с помощью беспилотников атаковали военную часть в Усольском районе Иркутской области, предает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

