МО РФ: Украина совершила теракт в отношении нескольких аэродромов
Украина совершила теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Об этом сообщает Министерство обороны России.
Согласно сообщению Министерства обороны РФ, все атаки на военные аэродромы в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были успешно отбиты.
В Мурманской и Иркутской областях в результате запуска FPV-дронов с территорий, прилегающих к авиабазам, произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники. Пожары уже ликвидированы. Пострадавших среди военнослужащих и гражданского персонала нет.
По данным ведомства, часть причастных к атакам лиц задержана.
Ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что вооружённые силы Украины с помощью беспилотников атаковали военную часть в Усольском районе Иркутской области, предает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru