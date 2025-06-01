СМИ: Украина заранее уведомила администрацию Трампа об операции в России
Украина заранее уведомила администрацию президента США Дональда Трампа о сегодняшней атаке в России. Об этом сообщает Axios.
Украинский чиновник сообщил порталу Axios, что операция по атаке российских авиабаз была организована службой безопасности страны и готовилась более года. По его словам, Киев заранее проинформировал администрацию бывшего президента США Дональда Трампа о предстоящем ударе.
Он также подтвердил, что запуск дронов осуществлялся с грузовиков, тайно размещённых вблизи российских военных аэродромов, включая один в Сибири — в нескольких тысячах километрах от Украины.
Эта масштабная атака произошла незадолго до того, как президент Украины Владимир Зеленский объявил о направлении делегации в Стамбул для переговоров с Россией о возможном прекращении огня.
1 июня жители Оленегорска в Мурманской области сообщили о звуках взрывов и пожаре. В Сети писали, что город был атакован беспилотниками, которые вылетели из одной из припаркованных на местной заправке фур, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru