СМИ: Украина заранее уведомила администрацию Трампа об операции в России

Украинский чиновник сообщил порталу Axios, что операция по атаке российских авиабаз была организована службой безопасности страны и готовилась более года. По его словам, Киев заранее проинформировал администрацию бывшего президента США Дональда Трампа о предстоящем ударе.

Он также подтвердил, что запуск дронов осуществлялся с грузовиков, тайно размещённых вблизи российских военных аэродромов, включая один в Сибири — в нескольких тысячах километрах от Украины.

Эта масштабная атака произошла незадолго до того, как президент Украины Владимир Зеленский объявил о направлении делегации в Стамбул для переговоров с Россией о возможном прекращении огня.

1 июня жители Оленегорска в Мурманской области сообщили о звуках взрывов и пожаре. В Сети писали, что город был атакован беспилотниками, которые вылетели из одной из припаркованных на местной заправке фур, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».