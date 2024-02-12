Автоэксперт назвал машины, вызывающие повышенное внимание у инспекторов ГИБДД
Инспекторы ГИБДД чаще всего обращают внимание на автомобили с «красивыми» номерами и тонировкой, сообщает Газета.Ru.
Вице-президент «Национального автомобильного союза» Антон Шапарин рассказал изданию, что, по мнению полиции, на таких машинах передвигаются люди, «которые любят показать себя».
Он отметил, что также автоинспекторы обращают внимание на автомобили, совершающие резкие маневры, либо имеющие явные признаки неисправности.
Эксперт пояснил, что старые легковушки могут стать причиной для оформления сразу нескольких протоколов, например, за отсутствие ОСАГО или проблемы с фарами.
Шапарин добавил, что автомобили с тюнингом стали менее интересны полиции, так как их владельцы достаточно хорошо знакомы с требованиями техрегламента и многие из них не ставят запрещённое оборудование.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что задача сотрудников ГИБДД вовсе не в том, чтобы «ловить кого бы то ни было на дорогах», а обеспечить безопасность дорожного движения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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