В России могут отказаться от проведения переписей населения

В ближайшие несколько лет в России могут запустить единую базу данных о жителях страны и иностранцах, находящихся на территории РФ. В перспективе это позволит отказаться от проведения переписи населения, сообщает «Свободная пресса».

Планируется, что база данных будет содержать ФИО, место и дату рождения и смерти, пол, информацию о СНИЛС, ИНН, образовании. В числе прочего в базу намерены вносить данные о семейном положении и родственниках.

База будет доступна правоохранительным органам и Федеральной налоговой службе, сообщает Ura.ru. В ФНС, в частности, считают, что новая база, помимо прочего, позволит увеличить эффективность сбора налогов.

Ранее президент РФ Владимир Путин ввел временный мораторий на господдержку нефтяных компаний при разработке ими нефтяных месторождений. Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев в интервью НСН поприветствовал это решение, заявив, что в компании не боятся предстоящих инвентаризаций.

