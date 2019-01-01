Леонтьев: «Роснефти» никакие моратории не страшны
Пресс-секретарь компании в эфире НСН заявил, что инвентаризация - дело хорошее, отсрочить планы для «Роснефти» не проблема.
Президент России Владимир Путин поручил ввести мораторий на новые меры государственной поддержки при разработке нефтяных месторождений до завершения инвентаризации. Об этом говорится в перечне поручений по итогам совещания, посвященного вопросу стимулирования нефтяной отрасли, говоритс\я на официальном сайте Кремля.
Отметим, инициатива принадлежит первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову. За полгода правительство должно «завершить инвентаризацию запасов нефтяных месторождений <...> на предмет экономической эффективности освоения <...> в текущих налоговых условиях» и «разработать единые критерии, требования к экономическому обоснованию и порядок предоставления мер государственной поддержки при разработке нефтяных месторождений».
Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев, обсуждая с НСН предстоящий полугодовой мораторий, увидел в нем только пользу.
«Президент предложил провести инвентаризацию льгот, прежде чем принимать дальнейшие решения. Это очень правильное решение. Я считаю, что выявление реального состояния очень полезно. Как обычно говорят, на складе инвентаризации боится тот, кто крал со склада, нам бояться нечего», - отметил Леонтьев.
Напомним, «Роснефть» хочет ускорить получение льгот для своего Приобского месторождения. Президент Путин поручил Минэнерго и Минфину представить экономическое обоснование вариантов льгот, но уточнил, что мораторий на господдержку других месторождений будет всё-таки введен.
«Как это может отразиться на текущей деятельности компании? Инвестиционные планы – вещь долгосрочная. И то, что какие-то планы будут отсрочены на полгода, ничего страшного не случится», - ответил на вопрос НСН Михаил Леонтьев.
Добавим, инвестиции в новые сырьевые проекты сокращаются во всем мире. В большем объеме эта проблема затрагивает морские проекты.
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