Леонтьев: «Роснефти» никакие моратории не страшны

Президент России Владимир Путин поручил ввести мораторий на новые меры государственной поддержки при разработке нефтяных месторождений до завершения инвентаризации. Об этом говорится в перечне поручений по итогам совещания, посвященного вопросу стимулирования нефтяной отрасли, говоритс\я на официальном сайте Кремля.



Отметим, инициатива принадлежит первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову. За полгода правительство должно «завершить инвентаризацию запасов нефтяных месторождений <...> на предмет экономической эффективности освоения <...> в текущих налоговых условиях» и «разработать единые критерии, требования к экономическому обоснованию и порядок предоставления мер государственной поддержки при разработке нефтяных месторождений».

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев, обсуждая с НСН предстоящий полугодовой мораторий, увидел в нем только пользу.

«Президент предложил провести инвентаризацию льгот, прежде чем принимать дальнейшие решения. Это очень правильное решение. Я считаю, что выявление реального состояния очень полезно. Как обычно говорят, на складе инвентаризации боится тот, кто крал со склада, нам бояться нечего», - отметил Леонтьев.