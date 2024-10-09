В России могут ограничить допуск самозанятых к проведению опасных работ
Министерство труда и социальной защиты России выступило с инициативой об ограничении допуска самозанятых к опасным видам работ, сообщают «Ведомости».
В ведомстве указали, что существуют риски привлечь партнера-исполнителя к выполнению работ повышенной опасности, тогда как на самозанятых не распространяются принципы безопасности труда, установленные Трудовым кодексом РФ, а их работодатель обязан обеспечить.
Как заявил секретарь Федерации независимых профсоюзов России Олег Соколов, в данном вопросе следует учитывать наличие у самозанятых соответствующей квалификации.
Ранее стало известно, что малый и средний бизнес испытывает серьезную конкуренцию со стороны самозанятых грузоперевозчиков, которые зачастую идут на нарушение закона, чтобы заработать лишние деньги. Об этом НСН заявила председатель гильдии логистических операторов Московской торгово-промышленной палаты Светлана Домнина.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России могут ограничить допуск самозанятых к проведению опасных работ
- Богомаз заявил, что количество уничтоженных за ночь над Брянской областью дронов достигло 12
- Пытавшаяся вывесить флаг РФ в Одессе женщина заявила о поддержке России
- Алаудинов прокомментировал задержание Шапиро
- Ушаков рассказал о послании от Си Цзиньпина в день рождения Путина
- Неготовность «формулы мира» стала причиной отмены саммит по Украине Зеленским
- Захарова: ФБР и полиция США не могли не знать о преступлениях P. Diddy
- СМИ: Украина становится более гибкой в вопросе окончания конфликта
- Генсек НАТО отказался отвечать на вопрос о членстве Украины
- СМИ: Боец ВСУ привез на Украину вирус Марбург
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru