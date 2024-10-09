В России могут ограничить допуск самозанятых к проведению опасных работ

В ведомстве указали, что существуют риски привлечь партнера-исполнителя к выполнению работ повышенной опасности, тогда как на самозанятых не распространяются принципы безопасности труда, установленные Трудовым кодексом РФ, а их работодатель обязан обеспечить.

Как заявил секретарь Федерации независимых профсоюзов России Олег Соколов, в данном вопросе следует учитывать наличие у самозанятых соответствующей квалификации.

Ранее стало известно, что малый и средний бизнес испытывает серьезную конкуренцию со стороны самозанятых грузоперевозчиков, которые зачастую идут на нарушение закона, чтобы заработать лишние деньги. Об этом НСН заявила председатель гильдии логистических операторов Московской торгово-промышленной палаты Светлана Домнина.

