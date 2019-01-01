В России могут обязать магазины принимать стеклотару

В России может возобновиться практика сдачи бутылок. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на поручение российского премьер-министра Дмитрия Медведева, направленное в Минприроды, Минпромторг и Минэкономразвития.

Отмечается, что ведомствам поручено проработать вопрос обязательного приёма торговыми сетями стеклотары и пластиковых бутылок. Решить вопрос предложено до 15 июня, после чего предложения ведомств будут направлены в Госдуму, сообщает Ura.ru.

Как отмечает «Свободная пресса», ритейлерам предложат платить населению по 5-7 рублей за бутылку. По мнению авторов инициативы — представителей партии «Справедливая Россия», это поможет частично решить экологическую проблему с накоплением мусора.