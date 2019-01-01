В России могут обязать магазины принимать стеклотару
В России может возобновиться практика сдачи бутылок. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на поручение российского премьер-министра Дмитрия Медведева, направленное в Минприроды, Минпромторг и Минэкономразвития.
Отмечается, что ведомствам поручено проработать вопрос обязательного приёма торговыми сетями стеклотары и пластиковых бутылок. Решить вопрос предложено до 15 июня, после чего предложения ведомств будут направлены в Госдуму, сообщает Ura.ru.
Как отмечает «Свободная пресса», ритейлерам предложат платить населению по 5-7 рублей за бутылку. По мнению авторов инициативы — представителей партии «Справедливая Россия», это поможет частично решить экологическую проблему с накоплением мусора.
Ранее глава Минприроды Дмитрий Кобылкин сообщил «РИА Новостям», что ведомство готовит проект закона о запрете в России продажи одноразовой посуды из пластика, и таким образом выступает за уменьшение ущерба природе из-за загрязнения. По словам министра, крупные сети поддерживают эту инициативу.
Бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию Ильдар Неверов рассказал НСН, зачем в России запрет на одноразовую пластиковую посуду.
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