Названы сроки запрета одноразовой посуды в России
Бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию рассказал НСН, почему необходимо отказаться от пластиковой продукции одноразового использования.
В России запретят продажу одноразовой посуды из пластика. Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин сообщил «РИА Новостям», что ведомство готовит проект соответствующего закона, и таким образом выступает за уменьшение ущерба природе из-за загрязнения. По словам министра, крупные сети поддерживают эту инициативу.
Бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию Ильдар Неверов рассказал НСН, зачем в России запрет на одноразовую пластиковую посуду.
«Это совершенно правильный, разумный, своевременный шаг. Реформа по обращению с твердыми коммунальными отходами стартовала. Пластик – один их основных загрязнителей окружающей среды. Не всегда те технологические современные линии, которые создаются на территории РФ, могут в полной мере извлечь пластик из общего объема твердых коммунальных отходов, и он попадает в окружающую среду. Это неправильно. Правильно поступательное сокращение употребления. Это нужно и давно назревшая мера. Мы этого очень ждем», — сказал собеседник НСН.
Ильдар Неверов добавил, что запрет на одноразовую посуду из пластика появится в России не раньше, чем через пять лет.
Напомним, ранее Европарламент поддержал большинством голосов запрет на использование в Евросоюзе одноразовой пластиковой продукции с 2021 года. Российский премьер-министр Дмитрий Медведев не исключил, что Россия может последовать примеру ЕС. Между тем, большинство россиян (71%) ранее высказали готовность отказаться от одноразовой пластиковой посуды, причем, даже если такого закона в России действовать не будет.
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