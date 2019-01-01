Названы сроки запрета одноразовой посуды в России

В России запретят продажу одноразовой посуды из пластика. Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин сообщил «РИА Новостям», что ведомство готовит проект соответствующего закона, и таким образом выступает за уменьшение ущерба природе из-за загрязнения. По словам министра, крупные сети поддерживают эту инициативу.

Бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию Ильдар Неверов рассказал НСН, зачем в России запрет на одноразовую пластиковую посуду.

«Это совершенно правильный, разумный, своевременный шаг. Реформа по обращению с твердыми коммунальными отходами стартовала. Пластик – один их основных загрязнителей окружающей среды. Не всегда те технологические современные линии, которые создаются на территории РФ, могут в полной мере извлечь пластик из общего объема твердых коммунальных отходов, и он попадает в окружающую среду. Это неправильно. Правильно поступательное сокращение употребления. Это нужно и давно назревшая мера. Мы этого очень ждем», — сказал собеседник НСН.