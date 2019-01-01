Новости за ночь: В России ужесточат правила призыва в армию
Главные события минувшей ночи по версии НСН.
Минобороны ужесточит правила призыва в армию
Минобороны намерено ужесточить процедуру прохождения медкомиссии для призыва в армию. Об это сообщают «Известия» со ссылкой на учредителя российской ассоциации юристов силовых ведомств «Гвардия» Олега Жердева.
Отмечается, что согласно новым поправкам в закон «О воинской обязанности и военное службе», призывные комиссии получат право перепроверять здоровье молодых людей, получивших ранее отсрочку. Для этого призывников планируется отправлять на повторное обследование. Также ведомство намерено добиться замены термина «осмотр» на «освидетельствование». Предполагается, что это позволит обеспечить более точное заключение о годности к военной службе.
Кроме того, негодных к службе мужчин будут направлять в медицинскую организацию для оказания помощи. Перечень учреждений будет утверждён. Отмечается, что поправки в закон планируют доработать к концу мая.
СК проверяет инцидент с нападением чиновника на журналиста в Хакасии
Проверку по факту нападения главы Ширинского райнона Хакасии Сергея Зайцева на журналиста проведёт Следственный комитет республики, сообщает ТАСС.
Напомним, ранее глава Ширинского района Хакасии напал на журналиста, задавшего вопрос об условиях жизни погорельцев, пострадавших от природных пожаров четыре года назад. Чиновник набросился на представителя прессы и повалил его на пол, в то время как его заместители пытались прикрыть своего начальника от камер, вместо того, чтобы остановить.
Добавим, поведение Зайцева также рассмотрит региональная комиссия по этике партии «Единая Россия».
Обновлены данные об итогах выборов в Европарламент
Европарламент уточнил итоги предварительных результатов европейских выборов, прошедших 23-26 мая. Как отмечается на сайте ЕП, первое место сохранила христианско-демократическая Европейская народна партия (ЕНП), второе — её союзники социал-демократы.
Отмечается, что ЕНП может получить по итогам голосования 179 мандатов, а социал-демократы — 150. Однако совместное количество мандатов остаётся недостаточным для правящего большинства.
Добавим, обновление информации об итогах выборов намечено на 9:30 по местному времени, 10:30 – по Москве.
Торговые сети обяжут принимать бутылки
В России может возобновиться практика сдачи бутылок. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на поручение премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, направленное в Минприроды, Минпромторг и Минэкономразвития.
Отмечается, что ведомствам поручено проработать вопрос обязательного приёма торговыми сетями стеклотары и пластиковых бутылок. Решить вопрос предложено до 15 июня, после чего предложения ведомств будут направлены в Госдуму.
Добавим, ритейлерам предложат платить населению по 5-7 рублей за бутылку. По мнению авторов инициативы — представителей партии «Справедливая Россия», это поможет частично решить экологическую проблему с накоплением мусора.
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