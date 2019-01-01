Новости за ночь: В России ужесточат правила призыва в армию

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Минобороны намерено ужесточить процедуру прохождения медкомиссии для призыва в армию. Об это сообщают «Известия» со ссылкой на учредителя российской ассоциации юристов силовых ведомств «Гвардия» Олега Жердева.

Отмечается, что согласно новым поправкам в закон «О воинской обязанности и военное службе», призывные комиссии получат право перепроверять здоровье молодых людей, получивших ранее отсрочку. Для этого призывников планируется отправлять на повторное обследование. Также ведомство намерено добиться замены термина «осмотр» на «освидетельствование». Предполагается, что это позволит обеспечить более точное заключение о годности к военной службе.

Кроме того, негодных к службе мужчин будут направлять в медицинскую организацию для оказания помощи. Перечень учреждений будет утверждён. Отмечается, что поправки в закон планируют доработать к концу мая.

