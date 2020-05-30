В России могут начать штрафовать за отказ от прививок
Новые поправки Кодекса об административных правонарушениях (КоАПП) РФ предполагают введение административного штрафа за отказ от профилактических осмотров и вакцинации. Проект документа опубликован на сайте Министерства юстиции.
Штраф в сумме от пяти до семи тысяч рублей предусмотрен в связи с нарушением закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.
По словам замминистра юстиции Дениса Новака, административная ответственность наступает, если игнорируются меры профилактики в виде профосмотров и профилактических прививок, которые предписывает закон о санитарно-эпидемиологическом контроле. Речь идет, например, о вакцинации перед заграничными поездками в страны с неблагополучной эпидситуацией. Новак отметил, что норма КоАП не относится к гражданам за отказ от прививок по личным причинам, сообщают РИА Новости.
Ощутимое финансовое наказание грозит должностным лицам - от семи до десяти тысяч рублей. Индивидуальные предприниматели могут быть наказаны штрафом на сумму от десяти до двадцати тысяч рублей. В качестве альтернативы возможен административный запрет деятельности на срок до тридцати суток. Самый большой штраф выпишут юридическим лицам - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей. Для них также предусмотрена приостановка деятельности на период до тридцати суток.
Ранее НСН писала, что в России приостановлена вакцинация в рамках национального календаря прививок в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции. Это объясняется тем, что в условиях распространения COVID-19 и так происходит довольно значительная нагрузка на иммунитет. Отмечается также, что все без исключения прививки оказывают то или иное влияние на иммунную систему человека, передает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru