В России могут начать штрафовать за отказ от прививок

По словам замминистра юстиции Дениса Новака, административная ответственность наступает, если игнорируются меры профилактики в виде профосмотров и профилактических прививок, которые предписывает закон о санитарно-эпидемиологическом контроле. Речь идет, например, о вакцинации перед заграничными поездками в страны с неблагополучной эпидситуацией. Новак отметил, что норма КоАП не относится к гражданам за отказ от прививок по личным причинам, сообщают РИА Новости.

Ощутимое финансовое наказание грозит должностным лицам - от семи до десяти тысяч рублей. Индивидуальные предприниматели могут быть наказаны штрафом на сумму от десяти до двадцати тысяч рублей. В качестве альтернативы возможен административный запрет деятельности на срок до тридцати суток. Самый большой штраф выпишут юридическим лицам - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей. Для них также предусмотрена приостановка деятельности на период до тридцати суток.

Ранее НСН писала, что в России приостановлена вакцинация в рамках национального календаря прививок в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции. Это объясняется тем, что в условиях распространения COVID-19 и так происходит довольно значительная нагрузка на иммунитет. Отмечается также, что все без исключения прививки оказывают то или иное влияние на иммунную систему человека, передает RT.

