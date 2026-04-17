Telegram за четверг заблокировал 104 тысячи групп и каналов

Мессенджер Telegram по итогам четверга заблокировал более 104 тысяч групп и каналов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статистику платформы.

Отмечается, что Telegram заблокировал 104 437 ресурсов. Уровень блокировки выше 100 тысяч за сутки был превышен в мессенджере впервые с 7 апреля.

С начала апреля платформа заблокировала 1358340 групп и каналов, в том числе 7949 сообществ, связанных с терроризмом. С начала года было заблокировано 12698446 сообществ и каналов.

Ранее стало известно, что уровень сбоев в Telegram на территории РФ вырос до 100%, пишет Ura.ru.

