В России могут изменить брачный возраст

Правки в Семейный кодекс и закон «Об актах гражданского состояния» планируется внести в правительство в декабре. Поясняется, что такая инициатива была включена в план законопроектной работы правительства России, которую утвердил премьер-министр.

Изменения планируют внести «в части корректировки брачного возраста и уточнения оснований, позволяющих лицам, не достигшим возраста восемнадцати лет, вступать в брак».

Ранее стало известно, что российские невесты все чаще отказываются от белых платьев и фаты. Им на смену приходят цветные платья и брючные костюмы, а иногда и джинсы. Об этом РИА Новости рассказали работники ЗАГСов. Ведущая ток-шоу «Давай поженимся», всенародная сваха Роза Сябитова в эфире НСН жестко высказалась в адрес тех новобрачных, кто идет наперекор традициям. По ее словам, древние ритуалы нарушать нельзя, так как в них заложен глубокий смысл.

