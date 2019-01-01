Сябитова предостерегла россиян от нарушения свадебных традиций

Российские невесты все чаще отказываются от белых платьев и фаты. Им на смену приходят цветные платья и брючные костюмы, а иногда и джинсы. Об этом РИА Новости рассказали работники ЗАГСов. По их словам, современные новобрачные предпочитают тематические свадьбы, отказываясь в пользу них от шумных торжеств с родственниками. Кроме того, молодые люди не гнушаются жениться в мае, несмотря на то, что этот месяц по народным поверьям считается неблагоприятным для заключения брака.

Ведущая ток-шоу «Давай поженимся», всенародная сваха Роза Сябитова в эфире НСН жестко высказалась в адрес тех новобрачных, кто идет наперекор традициям. По ее словам, древние ритуалы нарушать нельзя, так как в них заложен глубокий смысл.

«Белое платье у невесты было не просто так: оно символизировало невинность. Если платье было красным, то и отношение к невесте было никакое. Фата тоже стала символом невинности. Первоначально замуж выходили только в головных уборах, под которыми была белая тряпочка, которая говорила о том, что невеста целомудренна. После того, как появилась фата, то считалось, что чем она длиннее, тем семейное счастье молодых будет дольше», – рассказала телеведущая.