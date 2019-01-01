Сябитова предостерегла россиян от нарушения свадебных традиций
Самая известная сваха страны рассказала НСН, что белое платье и шумные застолья с родственниками на свадьбе отменять чревато.
Российские невесты все чаще отказываются от белых платьев и фаты. Им на смену приходят цветные платья и брючные костюмы, а иногда и джинсы. Об этом РИА Новости рассказали работники ЗАГСов. По их словам, современные новобрачные предпочитают тематические свадьбы, отказываясь в пользу них от шумных торжеств с родственниками. Кроме того, молодые люди не гнушаются жениться в мае, несмотря на то, что этот месяц по народным поверьям считается неблагоприятным для заключения брака.
Ведущая ток-шоу «Давай поженимся», всенародная сваха Роза Сябитова в эфире НСН жестко высказалась в адрес тех новобрачных, кто идет наперекор традициям. По ее словам, древние ритуалы нарушать нельзя, так как в них заложен глубокий смысл.
«Белое платье у невесты было не просто так: оно символизировало невинность. Если платье было красным, то и отношение к невесте было никакое. Фата тоже стала символом невинности. Первоначально замуж выходили только в головных уборах, под которыми была белая тряпочка, которая говорила о том, что невеста целомудренна. После того, как появилась фата, то считалось, что чем она длиннее, тем семейное счастье молодых будет дольше», – рассказала телеведущая.
По мнению Сябитовой, свадьба у наших предков означала объединение двух родов, поэтому на ней не место различным тематическим вечеринкам.
«Свадьба – не гавайская вечеринка, это не просто поесть и потанцевать. Это обряд, когда два рода объединялись. Родители невесты делали всю свадьбу, потому что невесту они растили до определенного времени, а потом она уходила в другую семью, к мужу. Свадьба свята. Это серьезный жизненный, семейный проект, в котором участвуют, в том числе родители», - подчеркнула она.
Отказ же жениться в мае имел свои утилитарные, чисто практические цели.
«Наши предки не женились в мае не потому, что май - плохой, а потому что в это время начинается посевная. Свадьбу было принято играть осенью. Сейчас время совсем другое. Но самое главное, это наши традиции, ритуалы, их нельзя нарушать», – полагает Сябитва.
Телеведущая добавила, что отказ от традиций происходит из-за того, что они совсем не поддерживаются в современной семье.
«Традиции надо прививать с рождения. Поэтому вопросы о том, почему молодежь отказывается от них, нужно задавать родителям. Родителям потом нечего удивляться, что их не уважают, сдают в дома престарелых… Это результат неучастия родителей в жизни своих детей. Если молодая семья не объединена идеей семьи, вот и увеличивается количество разводов, происходит неправильное воспитание детей, внуков», – считает всенародная сваха.
Ранее Роза Сябитова рассказала НСН, почему большинство россиян считают регистрацию брака обязательной.
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