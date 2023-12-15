В России мигрантов впервые лишили гражданства за уклонение от воинского учета
В России мигрантов впервые лишили гражданства за уклонение от воинского учета. Решение было принято судом в Челябинске в отношении двух братьев из ближнего зарубежья, сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по Челябинской области.
Центральный суд Челябинска постановил изъять паспорта у граждан 21 и 24 лет, которые при подаче на гражданство «предоставили заведомо ложные сведения, чтобы не нести воинскую обязанность». Теперь они должны покинуть Россию или будут депортированы.
Ранее в Санкт-Петербурге задержали бывшего начальника регионального управления по вопросам миграции по подозрению по подозрению в незаконной легализации более 100 тысяч иностранцев. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МВД России.
Как уточнили в ГУ МВД России, сотрудники собственной безопасности выявили факты противоправной деятельности руководства региональной миграционной службы в 2022 году. Тогда по делу арестовали депутата муниципального совета Колпина Виктора Данишевского и еще шесть его подельников, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru