В России мигрантов впервые лишили гражданства за уклонение от воинского учета. Решение было принято судом в Челябинске в отношении двух братьев из ближнего зарубежья, сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по Челябинской области.

Центральный суд Челябинска постановил изъять паспорта у граждан 21 и 24 лет, которые при подаче на гражданство «предоставили заведомо ложные сведения, чтобы не нести воинскую обязанность». Теперь они должны покинуть Россию или будут депортированы.