В России меняются правила проезда по перекрёсткам

С 1 марта в России меняются правила проезда перекрёстков с круговым движением, сообщает РИА Новости.

В ПДД включат два новых знака

С этого дня при въезде на такой перекрёсток не с главной дороги водитель транспортного средства должен уступить ее тем, кто уже движется по нему. В случае пересечения равнозначных улиц, пропускать нужно будет тех водителей, кто уже оказался на кругу.

Изменения в правила дорожного движения правительство одобрило осенью 2022 года.

Также с 1 марта в России вступят в силу новые правила освидетельствования на алкогольное опьянение водителей.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Баранов
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