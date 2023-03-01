В России меняются правила проезда по перекрёсткам
С 1 марта в России меняются правила проезда перекрёстков с круговым движением, сообщает РИА Новости.
С этого дня при въезде на такой перекрёсток не с главной дороги водитель транспортного средства должен уступить ее тем, кто уже движется по нему. В случае пересечения равнозначных улиц, пропускать нужно будет тех водителей, кто уже оказался на кругу.
Изменения в правила дорожного движения правительство одобрило осенью 2022 года.
Также с 1 марта в России вступят в силу новые правила освидетельствования на алкогольное опьянение водителей.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,3 млн+9 753 / сут.
Умерли
396 тыс.+35 / сут.
Выздоровели
21,6 млн+14 365 / сут.
- Вучич: Западные лидеры признались в своем участии в конфликте на Украине
- В России меняются правила проезда по перекрёсткам
- В овраге в Ивановской области нашли тело шестимесячной девочки
- СМИ: взятие Артемовска ознаменует переход под контроль России всего Донбасса
- Надаль снялся с турниров серии «Мастерс» в США
- Пентагон: возможная поставка Москве китайского оружия продлит конфликт на Украине
- Германия поставила Киеву системы ПВО в ущерб собственной безопасности
- В Петербурге арестовали подростка после потасовки в ТЦ «Галерея»
- Бывший советник Пентагона заявил о скором побеге Зеленского в США
- Вучич опроверг договоренности с ЕС по вопросу Косова
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru