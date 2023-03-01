В России меняются правила проезда по перекрёсткам

С этого дня при въезде на такой перекрёсток не с главной дороги водитель транспортного средства должен уступить ее тем, кто уже движется по нему. В случае пересечения равнозначных улиц, пропускать нужно будет тех водителей, кто уже оказался на кругу.

Изменения в правила дорожного движения правительство одобрило осенью 2022 года.

Также с 1 марта в России вступят в силу новые правила освидетельствования на алкогольное опьянение водителей.

