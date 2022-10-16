В ПДД включат два новых знака

По его словам, они касаются зарядки электромобилей и движения автобусов, а также ограничения в отношении электротранспорта. Из-за роста популярности электросамокатов возникла необходимость обозначения специальных заправочных станций. На этом знаке будет изображена колонка и электрокабель.

Также в правила включат знак «движение автобусов запрещено» для разгрузки дорожной сети. Ограничение коснется только частных транспортных средств. Кроме того, платная парковка будет дополнительно обозначаться монетой.

Новый сигнал светофора, информирующий о движении пешеходов, появится на российских дорогах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

