В ПДД включат два новых знака

В скором времени в правила дорожного движения России включат два новых знака, сообщает «Прайм» со ссылкой на управляющего партнера юридической компании «Позиция права» Егора Редина.

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По его словам, они касаются зарядки электромобилей и движения автобусов, а также ограничения в отношении электротранспорта. Из-за роста популярности электросамокатов возникла необходимость обозначения специальных заправочных станций. На этом знаке будет изображена колонка и электрокабель.

Также в правила включат знак «движение автобусов запрещено» для разгрузки дорожной сети. Ограничение коснется только частных транспортных средств. Кроме того, платная парковка будет дополнительно обозначаться монетой.

Новый сигнал светофора, информирующий о движении пешеходов, появится на российских дорогах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: инфографика РГ
ТЕГИ:АвтовладельцыВодителиПДД
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