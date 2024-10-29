В России максимальный размер декретных пособий вырастет на 200 тысяч рублей
В России максимальный размер декретных пособий вырастет на 200 тысяч рублей в 2025 году, сообщил доцент кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
Так, максимальный размер пособий по беременности и родам за 140 дней составит 794 355,8 рубля, передает aif.ru.
Увеличение пособий стало возможно на фоне утвержденных расходов Социального фонда России. Планируется, что они вырастут на 815,3 млрд рублей (до 17 трлн рублей) в следующем году.
На максимальный размер пособия по беременности женщина может рассчитывать, если зарабатывает от 172 583 рублей в месяц или больше. Балынин отметил, что зарплата в предыдущие два года на уровне 172 583 рубля обеспечивает женщине получение максимального размера пособия. Однако по его словам, правильнее производить расчет от среднедневного заработка, а не от месячного. Так, максимальный дневной доход для пособия по беременности и родам в 2024 году равен 4 039,73 рублям.
Ранее стало известно, что в Госдуму внесут законопроект, который запретит работодателям отказывать в приеме на работу женщинам без детей, сообщил председатель комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru