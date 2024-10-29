В России максимальный размер декретных пособий вырастет на 200 тысяч рублей

В России максимальный размер декретных пособий вырастет на 200 тысяч рублей в 2025 году, сообщил доцент кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Так, максимальный размер пособий по беременности и родам за 140 дней составит 794 355,8 рубля, передает aif.ru.

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Увеличение пособий стало возможно на фоне утвержденных расходов Социального фонда России. Планируется, что они вырастут на 815,3 млрд рублей (до 17 трлн рублей) в следующем году.

На максимальный размер пособия по беременности женщина может рассчитывать, если зарабатывает от 172 583 рублей в месяц или больше. Балынин отметил, что зарплата в предыдущие два года на уровне 172 583 рубля обеспечивает женщине получение максимального размера пособия. Однако по его словам, правильнее производить расчет от среднедневного заработка, а не от месячного. Так, максимальный дневной доход для пособия по беременности и родам в 2024 году равен 4 039,73 рублям.

Ранее стало известно, что в Госдуму внесут законопроект, который запретит работодателям отказывать в приеме на работу женщинам без детей, сообщил председатель комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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