В России максимальный размер декретных пособий вырастет на 200 тысяч рублей

Увеличение пособий стало возможно на фоне утвержденных расходов Социального фонда России. Планируется, что они вырастут на 815,3 млрд рублей (до 17 трлн рублей) в следующем году.

На максимальный размер пособия по беременности женщина может рассчитывать, если зарабатывает от 172 583 рублей в месяц или больше. Балынин отметил, что зарплата в предыдущие два года на уровне 172 583 рубля обеспечивает женщине получение максимального размера пособия. Однако по его словам, правильнее производить расчет от среднедневного заработка, а не от месячного. Так, максимальный дневной доход для пособия по беременности и родам в 2024 году равен 4 039,73 рублям.

Ранее стало известно, что в Госдуму внесут законопроект, который запретит работодателям отказывать в приеме на работу женщинам без детей, сообщил председатель комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов, передает «Радиоточка НСН».

