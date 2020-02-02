В России коронавирус включен в перечень опасных заболеваний

2 февраля 202016:42

Правительство России включило коронавирусную инфекцию 2019-nCoV в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Соответствующий документ опубликован на сайте российского кабмина.

Коронавирусная инфекция нового типа дополнила существующий в России перечень опасных заболеваний, уточняет Газета.ru Так, в него включены ВИЧ, чума и ряд других болезней.

Минздрав поручил проверить жалобы пациента с коронавирусом в Забайкалье

На территории России заболевания, вызванные коронавирусом, выявлены в Забайкальском крае и Тюменской области. Инфецированы в обих случаях граждане Китая.

Напомним, 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания оказался новый тип коронавируса 2019-nCoV.

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ФОТО: Arek Socha//Pixabay
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