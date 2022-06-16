В России коммунальные услуги станут дороже на 3,2-6,5%
Тарифы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в России с 1 июля вырастут на 3,2 – 6,5% в зависимости от региона. Об этом пишут Известия со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу (ФАС).
Тарифы будут увеличены в соответствии с распоряжением правительства от 30 октября 2021 года. Меньше всего услуги ЖКХ подорожают в Марий Эл (3,2%), Удмуртии (3,4%), на Алтае (3,4%) и Камчатке (3,8%).
Дороже всего коммунальные услуги станут в Чечне — 6,5%, отмечает РЕН ТВ. Заметно подорожают они в Татарстане и Крыму (6,2%), а также в Дагестане (6%).
Тарифы ЖКХ индексируют из-за инфляции: местные власти определяют допустимую норму повышения на основании прогноза среднегодового роста цен. При этом правительство РФ устанавливает предельные индексы увеличения платы в каждом субъекте. Меры касаются тарифов на отопление, воду, газ, водоотведение, электричество, вывоз мусора.
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