В России кадровый голод острее ощущается в строительстве, транспорте и сфере услуг

Они проанализировали ситуацию с наличием кадров в различных отраслях экономики за I квартал 2024 года на основе данных Росстата. Специалисты считают, что к кадровому голоду привели неблагоприятная демографическая ситуация в стране, сокращение миграции, а также отток квалифицированных российских специалистов в другие страны.

Ранее стало известно, что российские бизнесмены столкнулись с нехваткой 130 тысяч программистов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

