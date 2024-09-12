В России кадровый голод острее ощущается в строительстве, транспорте и сфере услуг

Наибольший дефицит кадров в России наблюдается в строительстве, транспорте и сфере услуг. К такому выводу пришли эксперты Института статистических исследований и экономики знаний НИУ Высшей школы экономики, сообщают «Ведомости».

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Они проанализировали ситуацию с наличием кадров в различных отраслях экономики за I квартал 2024 года на основе данных Росстата. Специалисты считают, что к кадровому голоду привели неблагоприятная демографическая ситуация в стране, сокращение миграции, а также отток квалифицированных российских специалистов в другие страны.

Ранее стало известно, что российские бизнесмены столкнулись с нехваткой 130 тысяч программистов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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