В России кадровый голод острее ощущается в строительстве, транспорте и сфере услуг
Наибольший дефицит кадров в России наблюдается в строительстве, транспорте и сфере услуг. К такому выводу пришли эксперты Института статистических исследований и экономики знаний НИУ Высшей школы экономики, сообщают «Ведомости».
Они проанализировали ситуацию с наличием кадров в различных отраслях экономики за I квартал 2024 года на основе данных Росстата. Специалисты считают, что к кадровому голоду привели неблагоприятная демографическая ситуация в стране, сокращение миграции, а также отток квалифицированных российских специалистов в другие страны.
Ранее стало известно, что российские бизнесмены столкнулись с нехваткой 130 тысяч программистов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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