В России к 2025 году появятся онлайн-переводчики с восьми языков коренных народов

Онлайн-переводчики с восьми языков коренных народов России появятся в «Яндексе» в следующем году. Об этом заявил глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, передает ТАСС.

По словам руководителя ведомства, специалисты работают над машинными переводчиками с 22 языков, это направление планируют развивать. В текущем году запустят переводчики с языка коми, тувинского и чеченского.

«К 2025 году будет еще 8 — абазинский, бурятский, кабардино-черкесский, карачаево-балкарский, мокшанский, мансийский, ногайский, эрзянский. Остальные будут несколько позже», — подчеркнул Баринов.

Глава ФАДН добавил, что языки коренных народов получают дальнейшее развитие с появлением на них клавиатурных раскладок, онлайн-переводчиков, игр и приложений, навигаторов, и в таких условиях язык «уже не исчезнет».

Между тем правительство России утвердило Концепцию государственной языковой политики РФ, призванную подчеркнуть особый статус русского языка как государственного, а также зафиксировать механизмы по защите и развитию языков народов страны.

