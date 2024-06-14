Правительство РФ утвердило Концепцию государственной языковой политики РФ

Документ призван подчеркнуть особый статус русского языка как государственного, важность сохранения языкового многообразия и духовно-нравственных ценностей, зафиксировать механизмы по защите и развитию языков народов РФ.



В концепции отражены вопросы создания условий для изучения русского языка иностранцами, а также затрагиваются вопросы прав россиян, проживающих за рубежом.

Ранее сообщалось, что сенаторы во главе с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко внесут в Госдуму поправки, закрепляющие обязательное участие РАН в экспертизе учебников и разработанных в комплекте с ними учебных пособий, отмечает «Радиоточка НСН».

