В России изменился закон о любительском рыболовстве

С 1 января в России вступили в силу изменения закона о любительском рыболовстве, предусматривающем бесплатную рыбалку на водных объектах общего пользования. Теперь на частных водоёмах можно рыбачить только в соответствии с гражданским и земельным законодательством, сообщает ТАСС.

Также документ устанавливает суточные нормы вылова для каждого рыбохозяйственного бассейна. Для российских регионов они разные. К примеру, в Астраханской области разрешено ловить не более 10 кг любых видов рыбы в сутки. Более жесткие ограничения введены для таких видов рыб, как судак или вобла, - не более 5 кг в сутки.

Под действие закона в России попадают более 20 млн рыбаков-любителей, для которых практически полностью устраняется режим любительского лова на участках, делая рыбалку при этом доступной и бесплатной.