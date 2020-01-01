В России изменился закон о любительском рыболовстве
С 1 января в России вступили в силу изменения закона о любительском рыболовстве, предусматривающем бесплатную рыбалку на водных объектах общего пользования. Теперь на частных водоёмах можно рыбачить только в соответствии с гражданским и земельным законодательством, сообщает ТАСС.
Также документ устанавливает суточные нормы вылова для каждого рыбохозяйственного бассейна. Для российских регионов они разные. К примеру, в Астраханской области разрешено ловить не более 10 кг любых видов рыбы в сутки. Более жесткие ограничения введены для таких видов рыб, как судак или вобла, - не более 5 кг в сутки.
Под действие закона в России попадают более 20 млн рыбаков-любителей, для которых практически полностью устраняется режим любительского лова на участках, делая рыбалку при этом доступной и бесплатной.
Лов запрещен на особо охраняемых территориях, землях обороны и безопасности и в зонах разведения рыбы. Запрет на подводную охоту вводится в местах массового отдыха.
Сети для вылова будут разрешены только в районах районов Сибири и Дальнего Востока, рыбаки которых традиционно пользуются используют сети при вылове для личного потребления. Снасти придется маркировать и заносить в реестр. Для нарушителей предусмотрен штраф от 300 до 500 тысяч рублей, в отдельных случаях – вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.
Ранее аттестованный эксперт по выживанию Эдуард Халилов рассказал НСН, как рыбаку вернуться домой живым после зимней рыбалки.
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