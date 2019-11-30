Спасение утопающих – дело двух отверток
Аттестованный эксперт по выживанию Эдуард Халилов рассказал НСН, как рыбаку вернуться домой живым после зимней рыбалки.
Льдинa, нa которой могут нaходиться до девяти рыбaков, оторвaлaсь от берегa нa реке Волге в Республике Мaрий Эл. Об этом говорится в сообщении нa сaйте республикaнского ГУ МЧС в субботу, 30 ноября.
ЧП произошло в рaйоне деревне Пинжедыр в Килемaрском рaйоне. «По оперaтивным дaнным, пострaдaвших нет», — отмечaется в сообщении.
Как правильно подготовиться к зимней рыбалке и сохранить свою жизнь, если любители подледного лова оказались на отколовшейся льдине, уточнила НСН у аттестованного эксперта по выживанию Эдуарда Халилова.
«Самое главное. Рекомендуется ходить на зимнюю рыбалку с напарником. Это значительно повышает шанс на спасение в экстремальной ситуации – товарищ бросит веревку, если человек провалился под лед, попытается вытащить, позовет на помощь. Надо брать термос с горячим чаем, нетяжелую и калорийную еду. Обязательно нужны перчатки, непродуваемая одежда, хорошая обувь. Если она промокает, то должна быстро сохнуть.
У человека, который любит зимнюю рыбалку, должны быть средства спасения. Самые элементарные – пара связанных между собой отверток, которыми, упав в воду, можно зарубаться в лед и выбираться на поверхность. Нужны средства связи – телефон с заряженной батареей. В идеале с собой еще иметь носитель, от которого можно подзарядить телефон.
Если рыбаки оказались на льдине, надо сохранять спокойствие. Нужно рассчитывать на людей, которые рядом, и не рисковать без повода. Надо иметь возможность обеспечить себя водой, горячим чаем. В этой ситуации и психологическое состояние человека будет устойчивее, человек будет готов к спасению», - заявил эксперт.
Ранее НСН рассказала, как в марте спасли сто рыбаков, унесенных на льдине, в Финском заливе.
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