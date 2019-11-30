Спасение утопающих – дело двух отверток

Как правильно подготовиться к зимней рыбалке и сохранить свою жизнь, если любители подледного лова оказались на отколовшейся льдине, уточнила НСН у аттестованного эксперта по выживанию Эдуарда Халилова.

«Самое главное. Рекомендуется ходить на зимнюю рыбалку с напарником. Это значительно повышает шанс на спасение в экстремальной ситуации – товарищ бросит веревку, если человек провалился под лед, попытается вытащить, позовет на помощь. Надо брать термос с горячим чаем, нетяжелую и калорийную еду. Обязательно нужны перчатки, непродуваемая одежда, хорошая обувь. Если она промокает, то должна быстро сохнуть.

У человека, который любит зимнюю рыбалку, должны быть средства спасения. Самые элементарные – пара связанных между собой отверток, которыми, упав в воду, можно зарубаться в лед и выбираться на поверхность. Нужны средства связи – телефон с заряженной батареей. В идеале с собой еще иметь носитель, от которого можно подзарядить телефон.

Если рыбаки оказались на льдине, надо сохранять спокойствие. Нужно рассчитывать на людей, которые рядом, и не рисковать без повода. Надо иметь возможность обеспечить себя водой, горячим чаем. В этой ситуации и психологическое состояние человека будет устойчивее, человек будет готов к спасению», - заявил эксперт.

Ранее НСН рассказала, как в марте спасли сто рыбаков, унесенных на льдине, в Финском заливе.

