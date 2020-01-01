В России изменился налоговый порог для зарубежных беспошлинных интернет-покупок
С 1 января вступили в силу законодательные изменения, которые позволили снизить порог стоимости для беспошлинных зарубежных интернет-покупок. Теперь налогом облагаются приобретения, сделанные в интернет-магазинах, начиная с суммы в 200 евро и с предельным весом до 31 кг.
За приобретение зарубежных товаров, заказанных за рубежом в интернете, стоимостью более 200 евро или весом свыше 31 кг потребуется заплатить пошлину в размере 15% от стоимости, но не менее двух евро за 1 кг.
Правила взимания пошлин также изменятся с 1 января, пояснил вице-премьер российского правительства Антон Силуанов.
Если раньше на расчет пошлины влиял объем покупок, совершенных в интернет-магазинах, в течение месяца, то с 2020 года решением ЕЭК определён порог 200 евро (31 кг) на одну посылку.
Новые правила распространяются на территорию не только России, а на территорию Евразийского экономического союза. Таким образом, снизившимся порогом налогообложения беспошлинных интернет-покупок в зарубежных магазинах могут воспользоваться жители Армении, Казахстана, Белоруссии, Киргизии, уточняют РИА Новости.
Ранее экономисты в эфире НСН оценили изменения ставки для беспошлинных интернет-покупок россиян за рубежом.
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