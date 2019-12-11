Беспошлинные интернет-покупки за рубежом могут ограничить 20 долларами

Пресс-секретарь премьера Олег Осипов подтвердил, что такое поручение дано. Как напоминает «Интерфакс», с 1 января текущего года в странах ЕАЭС стоимость зарубежных интернет-покупок, с которых взимается пошлина, была понижена с 1000 до 500 евро в месяц. С 2020 года этот порог планировали снизить до 200 евро, однако теперь Минфин предлагает более существенное снижение: с июля 2020 года до 100 евро, с 2021 года - до 50 евро и с 2022 года - до 20 евро. Как стало известно ТАСС, первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов аргументирует свою позицию тем, что при пересылке товаров для личного пользования не взимается НДС и ввозная таможенная пошлина, в то время как в традиционной рознице эти платежи присутствуют. В результате налицо переток прибыли и налогов из России в интернет-магазины, расположенные на территории иностранных государств. По оценке Ассоциации компаний интернет-торговли, объем трансграничной торговли в 2019 году может достигнуть 700 млрд рублей, а в 2020 году - более 900 млрд.

Мера хоть и протекционистская, но неизбежная, - отмечал в эфире НСН экономист Василий Колташов. Он призвал не рассчитывать на по-настоящему свободную торговлю между странами, когда можно «заказывать где угодно и что угодно, не уплачивая таможенных пошлин». Причем, по его словам, пошлины могут быть весьма ощутимыми:

«Это новая тенденция, новая практика, которая неприятна для потребителя, но необходима для защиты местной торговли», - пояснял Василий Колташов.

Снижение порога беспошлинных интернет-покупок за рубежом ударит в том числе и по малому и среднему бизнесу. Такое мнение высказывал в эфире НСН член экспертного совета «Деловой России», экономист Владислав Жуковский. В первую очередь это коснется тех, кто не хочет переплачивать за товар, покупая его внутри страны, и заказывает его напрямую из-за рубежа. «Даже со всеми транспортно-логическими издержками это получается дешевле по многим позициям в 3-5 раз», - утверждал экономист. А в регионах, с его слов, представители малого и среднего бизнеса через интернет покупали товары из того же Китая и продавали населению.

Снижение порога для беспошлинного ввоза, по словам собеседника агентства, выгодно как таможенной и налоговой службам, так и крупным торговым сетям, которые выступают лоббистами этой инициативы:

«Они устали конкурировать с дешевым импортом из-за рубежа», - заключил Владислав Жуковский.



