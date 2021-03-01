В России изменилась процедура выдачи пособий на детей
С 1 марта в России отменяется беззаявительная выдача пособий на детей в возрасте до трех лет семьям со среднедушевым доходом меньше двух прожиточных минимумов.
Ранее эта процедура была упрощена на фоне пандемии коронавируса. Такие выплаты продлевали автоматически.
Сейчас же родителям, ребенку которых исполнится год, для того, чтобы продлить льготу, нужно будет пойти в указанные учреждения, имея при себе все необходимые документы для назначения социальной выплаты. Аналогичная процедура восстанавливается и для родителей ребенка в возрасте двух лет.
Также родителям нужно будет информировать органы соцзащиты и ПФР о смене места жительства и обстоятельствах, которые влекут прекращение выплат. Переоформлять пособие на детей до трех лет следует каждый год, то есть после каждого дня рождения ребенка, передает РИА Новости.
Сейчас семья может рассчитывать на ежемесячное пособие на первого и второго ребенка до трех лет, если среднедушевой доход не превышает двух региональных прожиточных минимумов.
Для детей по полутора лет введены пособия в размере прожиточного минимума на каждого ребенка.
Ранее сообщалось, что порядок расчета и начисления пособий на ребенка пересмотрит Совет Федерации. В комитете Совфеда по соцполитике считают, что не нужно брать во внимание доход семьи за прошлый год в качестве критерия нуждаемости.
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