В России изменят порядок начисления пособий молодым семьям

Он обратил внимание, что молодые семьи, у которых появляется ребенок, часто теряют доходы.

«Надо изменять методику в вопросах расчета пособий из-за меняющихся доходов семей с детьми», — цитирует URA.RU Рязанского.

По его словам, в Минтруда изучают возможность увеличить адресные меры поддержки молодым семьям. Новая сумма поможет семьям преодолеть порог материального достатка.

Ранее писатель и общественный деятель Мария Арбатова в эфире НСН приветствовала введение в России выплаты на первенцев.

«Это прекрасно, потому что дети стали очень дорогим удовольствием, знаю по своей внучке. Деньги, деньги и только деньги должны вкачиваться в молодые семьи, если мы действительно хотим поднять российскую демографию. Так что я приветствую это решение», – отметила в интервью НСН Мария Арбатова.