В России изменят порядок начисления пособий молодым семьям

Порядок расчета и начисления пособий на ребенка пересмотрит Совет Федерации. В комитете Совфеда по соцполитике считают, что не нужно брать во внимание доход семьи за прошлый год в качестве критерия нуждаемости. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на сенатора Валерия Рязанского.

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Он обратил внимание, что молодые семьи, у которых появляется ребенок, часто теряют доходы.

«Надо изменять методику в вопросах расчета пособий из-за меняющихся доходов семей с детьми», — цитирует URA.RU Рязанского.

По его словам, в Минтруда изучают возможность увеличить адресные меры поддержки молодым семьям. Новая сумма поможет семьям преодолеть порог материального достатка.

Ранее писатель и общественный деятель Мария Арбатова в эфире НСН приветствовала введение в России выплаты на первенцев.

«Это прекрасно, потому что дети стали очень дорогим удовольствием, знаю по своей внучке. Деньги, деньги и только деньги должны вкачиваться в молодые семьи, если мы действительно хотим поднять российскую демографию. Так что я приветствую это решение», – отметила в интервью НСН Мария Арбатова.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Валерий РязанскийГосподдержкаСемья
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