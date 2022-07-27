В России издадут книгу об уникальных предметах народного искусства

Проект позволил восполнить библиографическую дыру – впервые после 1919 атрибутированы старинные артефакты. Ранее они никогда и нигде не были представлены аудитории, поэтому издание представляет интерес не только для широких масс, но и для научного сообщества.

Тираж, который составит 2 тысячи экземпляров, распространят в библиотеках и культурных центрах Архангельской, Вологодской, Ярославской, Московской и других областей. Электронная версия будет доступна для скачивания всем желающим.