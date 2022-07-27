В России издадут книгу об уникальных предметах народного искусства
Книгу о шедеврах русского народного искусства из частных собраний крупнейших собирателей древностей страны издаст фонд «Родная земля» при поддержке Фонда президентских грантов.
Проект позволил восполнить библиографическую дыру – впервые после 1919 атрибутированы старинные артефакты. Ранее они никогда и нигде не были представлены аудитории, поэтому издание представляет интерес не только для широких масс, но и для научного сообщества.
Тираж, который составит 2 тысячи экземпляров, распространят в библиотеках и культурных центрах Архангельской, Вологодской, Ярославской, Московской и других областей. Электронная версия будет доступна для скачивания всем желающим.
Вторым этапом проекта станет всероссийский конкурс. По сюжетам издания авторы со всей страны смогут воспроизвести и реконструировать исторические характерные сюжеты в резьбе, вышивке или росписи, в холстах или на современных предметах быта. Жюри конкурса особенно ждет работ в номинациях «Народное искусство глазами детей» и «Народное искусство в современной жизни». Наградой за первое место объявлен денежный приз в размере 100 000 рублей. О дате старта конкурса фонд «Родная земля» объявит дополнительно осенью этого года.
После подведения итогов конкурса фестиваль пройдет в ряде городов России, среди которых подмосковные Клин, Солнечногорск, Ростов и Москва. В этих городах пройдут выставки, где зрители смогут познакомиться с ярчайшими старинными образцами народного искусства, среди которых выделяются пермогорская и уфтюжская росписи, древние сюжетные полотенца, нарядные северные росписи и резные предметы быта. Также будут представлены работы финалистов конкурса, проведены циклы культурно-просветительских мастер-классов и интересных экскурсий.
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