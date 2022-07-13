Житель Челябинской области случайно нашёл древние «скифские котлы»
Житель Челябинской области Игоря Рябинских обнаружил два скифских котла, которым не менее 2,5 тысячи лет, сообщает пресс-служба государственного исторического музея Южного Урала.
По словам мужчины, уникальную находку он сделал в Каслинском районе, когда набирал песок для кур на берегу озера возле посёлка Черкаскуль.
Сотрудники музея отметили, что поначалу с недоверием отнеслись к словам мужчины, который заявил, что желает передать им «котлы скифов», так как Каслинский район не характерен для могильников скифской культуры.
«В нашем регионе обитали кочевые ираноязычные племена - сарматы, но и их предметы ранее в этих местах не обнаруживались. Тем не менее оба котла принадлежат сарматской культуре», - подчеркнула хранитель фондов археологии Зоя Валиахметова.
Ранее в Великобритании мужчина с помощью металлоискателя нашёл в поле древний шиллинг стоимостью более 1,1 млн рублей.
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