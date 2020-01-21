Врач предупредил о риске эпидемии гриппа

Специалист заявил, что главным фактором, влияющим на распространение гриппа, является погода.

«В Москве до сих пор непонятно, весна сейчас или осень. Но точно не зима», - сказал доктор медицинских наук.

По словам Зуева, это имеет существенное значение, так как холод приносит совсем иные ощущения, вследствие чего меняется восприятие и чувствительность к инфекционным заболеваниям. Кроме того, на распространение инфекций влияют и особенности передвижения людей.

В этой связи врач призвал быть готовым к тому, что вспышка заболеваемости может быть еще впереди.

«Сезон гриппозный не кончился, а только набирает силу», - цитирует Зуева «Вечерняя Москва».

