Врач предупредил о риске эпидемии гриппа
Теплая зима в центральной России не является гарантией того, что по стране не прокатится эпидемия гриппа. Об этом предупредил руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института им. Н. Гамалеи Виктор Зуев.
Специалист заявил, что главным фактором, влияющим на распространение гриппа, является погода.
«В Москве до сих пор непонятно, весна сейчас или осень. Но точно не зима», - сказал доктор медицинских наук.
По словам Зуева, это имеет существенное значение, так как холод приносит совсем иные ощущения, вследствие чего меняется восприятие и чувствительность к инфекционным заболеваниям. Кроме того, на распространение инфекций влияют и особенности передвижения людей.
В этой связи врач призвал быть готовым к тому, что вспышка заболеваемости может быть еще впереди.
«Сезон гриппозный не кончился, а только набирает силу», - цитирует Зуева «Вечерняя Москва».
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Козаку тоже не нашли места в правительстве Мишустина
- В России расширят сферу применения материнского капитала
- СМИ: Скворцова уйдет с поста главы Минздрава
- Внешний долг России составил почти полтриллиона долларов
- Комитет Совфеда направил положительный отзыв на проект о поправке к Конституции