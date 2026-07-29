В России из-за сокращения посевных площадей подорожали арбузы и дыни
В России арбузы и дыни выросли в цене, сообщают «Известия».
Это произошло из-за уменьшения посевных площадей под бахчевые культуры на 20% за последние пять лет и усиления зависимости рынка от импорта. За год средняя розничная стоимость арбуза увеличилась на 39%, до 66,4 рубля за килограмм, а дыни — на 42%, до 151,5 рубля. Несмотря на начало сезона и увеличение предложения, бахчевые по-прежнему стоят существенно дороже, чем в 2025 году.
Производители не спешат расширять площади: рост затрат на орошение, семена, рабочую силу и логистику делает выращивание арбузов и дынь менее предсказуемым и менее привлекательным.
Выбрать арбуз без вредных добавок и инфекций можно по запаху и внешнему виду, на нем не должно быть трещин и вмятин, заявила НСН диетолог, нутрициолог Анна Белоусова.
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