В России из-за сокращения посевных площадей подорожали арбузы и дыни

Это произошло из-за уменьшения посевных площадей под бахчевые культуры на 20% за последние пять лет и усиления зависимости рынка от импорта. За год средняя розничная стоимость арбуза увеличилась на 39%, до 66,4 рубля за килограмм, а дыни — на 42%, до 151,5 рубля. Несмотря на начало сезона и увеличение предложения, бахчевые по-прежнему стоят существенно дороже, чем в 2025 году.

Производители не спешат расширять площади: рост затрат на орошение, семена, рабочую силу и логистику делает выращивание арбузов и дынь менее предсказуемым и менее привлекательным.

Выбрать арбуз без вредных добавок и инфекций можно по запаху и внешнему виду, на нем не должно быть трещин и вмятин, заявила НСН диетолог, нутрициолог Анна Белоусова.

