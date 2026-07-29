СМИ: Уиткофф и Кушнер могут посетить Россию в ближайшие недели

Источник агентства указал при этом, что пока нет определенности и конкретики на этот счет. Так он ответил на соответствующий вопрос о ближайших двух неделях.

Ранее в МИД РФ заявили, что сроки визита Уиткоффа и Кушнера в Москву будут согласованы оперативно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

