СМИ: Уиткофф и Кушнер могут посетить Россию в ближайшие недели

Визит в Россию специального посланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера может состояться в ближайшие недели, сообщает ТАСС.

Лавров заявил, что Москва готова выслушать Уиткоффа и Кушнера

Источник агентства указал при этом, что пока нет определенности и конкретики на этот счет. Так он ответил на соответствующий вопрос о ближайших двух неделях.

Ранее в МИД РФ заявили, что сроки визита Уиткоффа и Кушнера в Москву будут согласованы оперативно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Казаков
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