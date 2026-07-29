СМИ: Уиткофф и Кушнер могут посетить Россию в ближайшие недели
29 июля 202604:01
Визит в Россию специального посланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера может состояться в ближайшие недели, сообщает ТАСС.
Источник агентства указал при этом, что пока нет определенности и конкретики на этот счет. Так он ответил на соответствующий вопрос о ближайших двух неделях.
Ранее в МИД РФ заявили, что сроки визита Уиткоффа и Кушнера в Москву будут согласованы оперативно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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