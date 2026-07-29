Исследование: 87% россиян хотят потратить маткапитал на жилье
Большинство - 87% - россиян считают покупку жилья наиболее оптимальным вариантом использования средств материнского капитала. Об этом сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на пресс-службу «Выберу.ру».
Организация опросила 3 тысячи человек в возрасте от 18 до 65 лет. Почти 90% респондентов называют вложение маткапитала в недвижимость самым оптимальным использованием этих денег.
«Более трети опрошенных (34%) использовали бы материальную поддержку от государства на расширение жилплощади либо улучшение текущих условий проживания. Свыше половины респондентов (53%) указали, что потратили бы денежные средства на покупку инвестиционной квартиры для ребенка», - отметили в пресс-службе.
Кроме того, 9% опрошенных рассказали о готовность потратить маткапитал на образование, еще 4% респондентов не определились с выбором.
Между тем экономист Игорь Балынин предупредил, что неиспользованный остаток маткапитала ежегодно автоматически индексируют с 1 февраля, пишет 360.ru.
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