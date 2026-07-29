Опрос: Более половины россиян покупают одежду на вторичном рынке
Более половины жителей России покупают одежду на вторичном рынке, заявили аналитики «Авито».
Каждый второй опрошенный начинает поиск нужного товара на ресейл-платформах. Более 77% граждан хотя бы раз продавали личные вещи, почти половина после первой сделки продолжает делать это регулярно.
Итерес к ресейлу также растет за счет культурных и поведенческих трендов. В РФ растет вовлеченность в концепцию осознанного потребления, интерес к локальной эстетике и азиатской культуре.
Стремление россиян экономить, покупая меньше товаров в интернете, привело рынок к стабилизации после бума, заявил в беседе с НСН президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков.
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