Опрос: Более половины россиян покупают одежду на вторичном рынке

Каждый второй опрошенный начинает поиск нужного товара на ресейл-платформах. Более 77% граждан хотя бы раз продавали личные вещи, почти половина после первой сделки продолжает делать это регулярно.

Итерес к ресейлу также растет за счет культурных и поведенческих трендов. В РФ растет вовлеченность в концепцию осознанного потребления, интерес к локальной эстетике и азиатской культуре.

Стремление россиян экономить, покупая меньше товаров в интернете, привело рынок к стабилизации после бума, заявил в беседе с НСН президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков.

