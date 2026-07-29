Иран заявил, что европейские корабли, которые приблизятся к Ормузскому проливу, будут законными целями
Корабли Европы, которые приблизятся к Ормузскому проливу, будут законными целями армии Ирана, сообщает Fars со ссылкой на заместителя министра иностранных дел Казема Гарибабади.
«Любой европейский корабль, который захочет приблизиться к Ормузскому проливу, является законной целью», — указал он. По словам дипломата, пролив стал «частью национальной безопасности Ирана» и представляет собой важный оборонный потенциал.
Отмечается, что Ормуз является ключевым «показателем успеха» Тегерана в войне, а принимаемые в его отношении меры окажут долгосрочное влияние на безопасность страны.
Угрозы президента США Дональда Трампа о взятии Ормузского пролива под контроль и введении 20% сбора с проходящих судов является политической клоунадой. Об этом заявил политолог-американист Рафаэль Ордуханян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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