Иран заявил, что европейские корабли, которые приблизятся к Ормузскому проливу, будут законными целями

«Любой европейский корабль, который захочет приблизиться к Ормузскому проливу, является законной целью», — указал он. По словам дипломата, пролив стал «частью национальной безопасности Ирана» и представляет собой важный оборонный потенциал.

Отмечается, что Ормуз является ключевым «показателем успеха» Тегерана в войне, а принимаемые в его отношении меры окажут долгосрочное влияние на безопасность страны.

Угрозы президента США Дональда Трампа о взятии Ормузского пролива под контроль и введении 20% сбора с проходящих судов является политической клоунадой. Об этом заявил политолог-американист Рафаэль Ордуханян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

