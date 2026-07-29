ООН не исключила эпидемию ВИЧ из-за сокращения финансирования
Сокращение финансирования международных программ по борьбе с ВИЧ может вызвать новый всплеск эпидемии в мире, сообщают «Известия» со ссылкой на ООН.
Международное финансирование борьбы с ВИЧ со стороны многих стран сократилось с $8,8 млрд в 2024 году до $7,3 млрд в 2025 году. Это является самым низким уровнем почти за два десятилетия. В 2025 году количество новых случаев заражения ВИЧ достигло 1,2 млн, а заболевания, связанные со СПИДом, унесли жизни около 570 тыс. человек.
Без активных мер к 2030 году вирусом могут заразиться еще более 3 млн человек. Большинство программ по профилактике ВИЧ получали финансирование из международных источников.
Ранее стало известно, что в России заболеваемость ВИЧ снизилась вдвое с 2016 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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