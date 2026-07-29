ЦБ РФ: Склонность россиян к сбережению в июле «заметно снизилась»

Доля граждан, которые предпочитают откладывать свободные деньги, а не тратить их на покупку дорогостоящих товаров, составила 47,9%. Это стало минимальным значением с 2015 года. Доля опрошеных, предпочитающих тратить, возросла до 32,7%.

Оценка инфляции, которую население ожидает через год - 14,7% после 12,4% в июне. Инфляционные ожидания повысились у россиян со сбережениями, и у тех, кто не располагает накоплениями.

Ранее стало известно, что инфляционные ожидания россиян подскочили до максимума с 2022 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

