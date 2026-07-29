СМИ: Моссад и ЦРУ пытаются выследить Моджтабу Хаменеи

«Охота» занимает все внимание спецслужб. Газета пишет, что Моджтаба Хаменеи играет ключевую роль в решениях о войне даже на фоне собственного исчезновения, поскольку КСИР нуждается в легализации военных действий. При этом часть разведывательного сообщества не исключает, что он мертв, а КСИР лишь имитирует его выживание.

В настоящее время Моссад пытается выяснить, жив ли Хаменеи и где он скрывается. Скорее всего Хаменеи не брал в руки телефон и не пользовался компьютером около 150 дней, скрываясь в глубоком убежище.

Ранее стало известно, что Верховный лидер Ирана пропал тогда, когда переговорщики нуждаются в нем «больше всего», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

