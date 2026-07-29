СМИ: Моссад и ЦРУ пытаются выследить Моджтабу Хаменеи
Израильский Моссад и ЦРУ США пытаются выследить верховного лидера Ирана аятоллу Моджтабу Хаменеи, сообщает The Times со ссылкой на бывших сотрудников агентур.
«Охота» занимает все внимание спецслужб. Газета пишет, что Моджтаба Хаменеи играет ключевую роль в решениях о войне даже на фоне собственного исчезновения, поскольку КСИР нуждается в легализации военных действий. При этом часть разведывательного сообщества не исключает, что он мертв, а КСИР лишь имитирует его выживание.
В настоящее время Моссад пытается выяснить, жив ли Хаменеи и где он скрывается. Скорее всего Хаменеи не брал в руки телефон и не пользовался компьютером около 150 дней, скрываясь в глубоком убежище.
Ранее стало известно, что Верховный лидер Ирана пропал тогда, когда переговорщики нуждаются в нем «больше всего», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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