В России IT-ипотеку продлили до 2030 года

В частности, предельная ставка составит до 6% годовых, а максимальная сумма кредита – до девяти млн рублей. Отмечается, что ставка может быть дополнительно снижена за счёт банковских и региональных программ.

Чтобы воспользоваться программой средний доход ИТ-специалиста в городах-миллионниках, а также в Московской и Ленинградской областях должен составлять от 150 тысяч рублей в месяц до вычета налогов. В остальных городах и населённых пунктах – от 90 тысяч рублей.

Отмечается, что программа не будет распространяться на Москву и Санкт-Петербург.

«Наша основная задача в том, чтобы сохранить кадровый IT-потенциал регионов нашей страны. С учётом продления программы до 2030 года приобрести жилье по льготной ставке смогут не менее 82 тысяч региональных специалистов», – указал вице-премьер Дмитрий Григоренко.

Ранее российское правительство дополнительно выделило на IТ-ипотеку 23 млрд рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».