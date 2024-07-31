В России IT-ипотеку продлили до 2030 года
Программу льготной IT-ипотеки пролили до 2030 года. Как сообщает пресс-служба правительства РФ, с августа 2024 года начнут действовать новые условия.
В частности, предельная ставка составит до 6% годовых, а максимальная сумма кредита – до девяти млн рублей. Отмечается, что ставка может быть дополнительно снижена за счёт банковских и региональных программ.
Чтобы воспользоваться программой средний доход ИТ-специалиста в городах-миллионниках, а также в Московской и Ленинградской областях должен составлять от 150 тысяч рублей в месяц до вычета налогов. В остальных городах и населённых пунктах – от 90 тысяч рублей.
Отмечается, что программа не будет распространяться на Москву и Санкт-Петербург.
«Наша основная задача в том, чтобы сохранить кадровый IT-потенциал регионов нашей страны. С учётом продления программы до 2030 года приобрести жилье по льготной ставке смогут не менее 82 тысяч региональных специалистов», – указал вице-премьер Дмитрий Григоренко.
Ранее российское правительство дополнительно выделило на IТ-ипотеку 23 млрд рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru