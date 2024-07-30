Россиян призвали не ждать снижения ставок по ипотеке минимум до 2025 года

В ближайшее время в России не ожидается снижения ставок по кредитам, включая ипотеки, так как ЦБ может бороться с инфляцией только косвенно через ключевую ставку, заявил экономист Денис Ракша в разговоре с НСН.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина ранее пообещала россиянам «неизбежное» снижение ставок по ипотеке. Набиуллина отметила, что по мере затухания текущего всплеска инфляции ставки по жилищным кредитам неизбежно пойдут вниз. Ракша не согласился с тем, что снижение ставок неизбежно.

«О теме снижения ставок по любым кредитам лучше забыть на долгий срок. Для этого нет никаких предпосылок. Мы еще находимся на восходящем тренде ключевой ставки», - предупредил он.

По словам экономиста, снизить инфляцию до плановых значений к 2025 году точно не получится.

«Центробанк пытается воздействовать на инфляцию не там, откуда она появляется, а там, где он может это сделать. Поэтому верить в то, что это поможет снизить инфляцию до 4% годовых к 2025 году, наивно. ЦБ может затормозить кредитование, потребление, соблазнить граждан сберегать, а не потреблять. Но ЦБ не может ничего сделать с основными причинами инфляции – структурной и бюджетной. Структурная состоит в том, что меняется структура экономики, с этим сложно бороться. А бюджетная причина заключается в том, что государство просто вбрасывает деньги в экономику, которые не находят встречного предложения товаров и услуг. С этим ЦБ не может ничего сделать ставкой или какими-то еще методами», - объяснил собеседник НСН.

На фоне повышения ключевой ставки до 18% застройщики вынуждены будут сдерживать цены на квартиры, заявил юрист по недвижимости Денис Бутовичев «Радиоточке НСН».

