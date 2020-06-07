В России инфицированы COVID-19 еще 8 984 человек

В России за прошедшие сутки зафиксировано 8 984 новых фактов заражения коронавирусом в 84 регионах. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией.

Рост заражения COVID-19 за сутки составил 467 673 случая (+2,0 процента) в 85 регионах.

При этом умерли 134 человека. С начала пандемии коронавируса в России скончались 5 859 человек.

За прошедшие сутки выздоровели 5 343 человека, всего вылечились 226 731 человек.

Ранее депутат Госдумы, доктор медицинских наук, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в эфире НСН поддержал ослабление мер ограничения в Москве.

«Считаю, что в Москве надо более решительно выходить из этих мер (ограничения – прим. НСН). С удовлетворением вижу, что условия для этого есть. Главное – люди понимают всю серьезность ситуации. Это базисное условие. Поэтому в Москве надо идти на снятие ограничений», - заявил эпидемиолог.

