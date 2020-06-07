В России инфицированы COVID-19 еще 8 984 человек
В России за прошедшие сутки зафиксировано 8 984 новых фактов заражения коронавирусом в 84 регионах. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией.
Рост заражения COVID-19 за сутки составил 467 673 случая (+2,0 процента) в 85 регионах.
При этом умерли 134 человека. С начала пандемии коронавируса в России скончались 5 859 человек.
За прошедшие сутки выздоровели 5 343 человека, всего вылечились 226 731 человек.
Ранее депутат Госдумы, доктор медицинских наук, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в эфире НСН поддержал ослабление мер ограничения в Москве.
«Считаю, что в Москве надо более решительно выходить из этих мер (ограничения – прим. НСН). С удовлетворением вижу, что условия для этого есть. Главное – люди понимают всю серьезность ситуации. Это базисное условие. Поэтому в Москве надо идти на снятие ограничений», - заявил эпидемиолог.
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Заразились
468 тыс.+8 984 / сут.
Умерли
5 859+134 / сут.
Выздоровели
227 тыс.+5 343 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru