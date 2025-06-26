По его словам, на сегодняшний день маркетплейсы даже не могут контролировать продажу запрещенных товаров.

«Мы проводили мониторинг продажи безалкогольных тонизирующих напитков (энергетиков) на маркетплейсах и выяснили, что текущая модель работы площадок не может обеспечить контроль возраста покупателя. В данном случае говорить о том, что нужно расширять ассортимент товаров, разрешенных для онлайн-продажи, не приходится. Наоборот, есть инициатива по ограничению такого ассортимента. В частности, обсуждается запрет на онлайн-продажу энергетиков. Здесь проблема в самих маркетплейсах, которые не вводят механизмы в отношении той продукции, которая уже сейчас запрещена для продажи несовершеннолетних», - заключил эксперт.

Ранее президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков заявил НСН, что любой маркетплейс должен заниматься строгим модерированием товаров, которые на этой площадке продаются.

