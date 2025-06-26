В России призвали запретить продажу энергетиков на маркетплейсах

В случае допуска алкоголя до онлайн-продажи риски возрастут, ведь сейчас маркетплейсы не могут даже проконтролировать продажу запрещенных товаров, сказал НСН Олег Павлов.

В России обсуждают ограничение ассортимента товаров, разрешенных для онлайн-продажи, вряд ли в скором времени разрешат продавать вино онлайн, заявил в эфире НСН председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов.

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Запуск онлайн-продаж вина в России вероятен в середине следующего года, сообщили «Известиям» в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). Инициатива уже получила поддержку отраслевых ассоциаций и обсуждается на самом высоком уровне. Павлов усомнился в скором принятии решения об онлайн-продаже вина.

«Ситуация достаточно деликатная. Мы регулярно видим сообщения об обнаружении на маркетплейсах нелегальной продукции – контрабандной, контрафактной, фальсифицированной, запрещенной или с запрещенными компонентами. Если добавится еще разрешенная категория алкоголя, то это очевидное повышение риска. При текущей ситуации мы оцениваем шансы на принятие такого решения крайне сдержанно», - сказал собеседник НСН.
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По его словам, на сегодняшний день маркетплейсы даже не могут контролировать продажу запрещенных товаров.

«Мы проводили мониторинг продажи безалкогольных тонизирующих напитков (энергетиков) на маркетплейсах и выяснили, что текущая модель работы площадок не может обеспечить контроль возраста покупателя. В данном случае говорить о том, что нужно расширять ассортимент товаров, разрешенных для онлайн-продажи, не приходится. Наоборот, есть инициатива по ограничению такого ассортимента. В частности, обсуждается запрет на онлайн-продажу энергетиков. Здесь проблема в самих маркетплейсах, которые не вводят механизмы в отношении той продукции, которая уже сейчас запрещена для продажи несовершеннолетних», - заключил эксперт.

Ранее президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков заявил НСН, что любой маркетплейс должен заниматься строгим модерированием товаров, которые на этой площадке продаются.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Чалабов
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