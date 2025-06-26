Маркетплейсы ответят за сексуализированную рекламу детских товаров
Если в категории «товары для детей» появляются полуобнаженные девушки, вопросы возникают к самому маркетплейсу, а не продавцу, заявил НСН президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков.
Любой маркетплейс должен заниматься строгим модерированием товаров, которые на этой площадке продаются, заявил в беседе с НСН президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков.
Продавцов детских игрушек на маркетплейсах проверят на сексуализированную рекламу товара. С такой просьбой к главе Роскомнадзора Андрею Липову обратилась глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина. По её словам, в последнее время участились случаи, когда реклама детских товаров не соответствует нормам законодательства и негативно влияет на несовершеннолетних. Кременсков подчеркнул, что любой контент, выставляемый на маркетплейсах, проходит обязательную модерацию.
«Любой контент, который поступает на маркетплейс, устанавливается продавцом на свое усмотрение, но обязательно проходит модерацию. Если в категории «товары для детей» появляются полуобнаженные девушки, то в данном случае, прежде всего, вопросы к самому маркетплейсу. Почему площадка допускает это, не вводя правильных обозначений? Любой маркетплейс должен заниматься строгим модерированием товаров, которые на этой площадке продаются, иначе всё что угодно может быть», - отметил эксперт.
Он поддержал инициативу депутата Нины Останиной, отметив, что подобные нарушения, как правило, не носят массового характера.
«Я думаю, что депутат Нина Останина правильно обратила внимание на несоответствующую рекламу, однако в отношении женского белья, к примеру, устанавливать жесткие фильтры будет излишней мерой, потому что женское белье покупают взрослые люди. В любом случае, если есть конкретные замечания, то нужно разговаривать с маркетплейсами. Я уверен, что неподобающей рекламой занимаются всего несколько продавцов или даже один продавец, который чрезмерно увлекся. Модерация в любом случае обязательно должна быть», - добавил собеседник НСН.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил Госдуме поскорее принять закон о регулировании маркетплейсов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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