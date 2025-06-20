Пользователей маркетплейсов призвали не опасаться слежки силовиков
Государственные структуры в отличие от сервисов услуг не допускают утечки персональной информации, заявил НСН Олег Павлов.
Государству и раньше были доступны данные о покупках на маркетплейсах, поскольку существует система онлайн-чеков, однако законопослушные граждане могут не переживать по этому поводу, заявил в беседе с НСН председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов.
Маркетплейсы обяжут предоставлять данные о местонахождении пользователей и устройствах, с которых люди осуществляют вход, следует из проекта постановления Минцифры. При этом в ведомстве уточнили, что силовым органам будет передаваться не информация обо всех пользователях, а только данные по запросу в случае мошенничества. Павлов отметил, что такая практика не нарушит права потребителей.
«Маркетплейсы уже видят данные, которые у них могут запрашивать. Важно, чтобы правоохранительные органы могли получать к ним доступ в оперативном порядке для предотвращения угроз общественной безопасности. Однако законопослушным гражданам нечего опасаться. Если они приобретают законным путем законную продукцию, давно существует система онлайн-чеков. Если товар оплачивается картой, государство уже видит, какой товар приобретает потребитель. Если есть риски для покупателей, общественной и национальной безопасности может потребоваться дополнительная идентификация. Здесь никаких нарушений мы не усматриваем», - рассказал он.
Как добавил собеседник НСН, маркетплейсы также стоит обязать предоставлять информацию о продавцах, что позволило защитить покупателей.
«Это обоюдно острая проблема, решать ее нужно не только раскрытием данных о покупках потребителей, но и информации о местонахождении продавцов, которые зачастую продают нелегальную продукцию. На маркетплейсах огромное количество индивидуальных предпринимателей, самозанятых, иностранных продавцов, и потребитель, приобретая товары, является незащищенным. При возникновении проблем он не может понять, на кого подавать претензию, а надзорные органы лишены возможности понять, куда прийти с профилактическим мероприятием. Также именно маркетплейсы, банки, операторы связи, картографические сервисы, сервисы доставки собирают огромные данные о пользователях и допускают утечки. Со стороны государства таких утечек не происходит», - пояснил Павлов.
Ранее управляющий партнер юридической компании Legal Eagles Армен Серобян сообщал «Радиоточке НСН», что за последний год число исков к Wildberries, OZON и Яндекс Маркету выросло на 74%. При этом около 55% дел от селлеров к маркетплейсам заканчиваются частичным удовлетворением исковых требований.
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