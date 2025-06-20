Маркетплейсы обяжут предоставлять данные о местонахождении пользователей и устройствах, с которых люди осуществляют вход, следует из проекта постановления Минцифры. При этом в ведомстве уточнили, что силовым органам будет передаваться не информация обо всех пользователях, а только данные по запросу в случае мошенничества. Павлов отметил, что такая практика не нарушит права потребителей.

«Маркетплейсы уже видят данные, которые у них могут запрашивать. Важно, чтобы правоохранительные органы могли получать к ним доступ в оперативном порядке для предотвращения угроз общественной безопасности. Однако законопослушным гражданам нечего опасаться. Если они приобретают законным путем законную продукцию, давно существует система онлайн-чеков. Если товар оплачивается картой, государство уже видит, какой товар приобретает потребитель. Если есть риски для покупателей, общественной и национальной безопасности может потребоваться дополнительная идентификация. Здесь никаких нарушений мы не усматриваем», - рассказал он.