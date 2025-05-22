Глава Superjob Захаров: Курьерам платят вчетверо больше, чем начинающим рабочим
Глава сервиса по подбору сотрудников Superjob Алексей Захаров рассказал, что в России официантам и курьерам предлагают зарплаты в четыре раза больше, чем начинающим рабочим.
Он назвал нехватку квалифицированных рабочих болью рынка.
Как отметил Захаров в беседе с «Газетой.Ru», в ближайшее время ситуация не изменится.
Ранее заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков заявил НСН, что работодатели предлагают работающим пенсионерам гибкий график, удаленную работу, щадящую нагрузку и специальные программы, при этом устраивающимся на работу возрастным работникам предлагают зарплату на 10-15% меньше, чем их более молодым коллегам.
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