Глава Superjob Захаров: Курьерам платят вчетверо больше, чем начинающим рабочим

Он назвал нехватку квалифицированных рабочих болью рынка.

Как отметил Захаров в беседе с «Газетой.Ru», в ближайшее время ситуация не изменится.

Ранее заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков заявил НСН, что работодатели предлагают работающим пенсионерам гибкий график, удаленную работу, щадящую нагрузку и специальные программы, при этом устраивающимся на работу возрастным работникам предлагают зарплату на 10-15% меньше, чем их более молодым коллегам.

