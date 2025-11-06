В России хотят выдавать талоны на продукты
В России предложили создать федеральную программу продовольственных талонов для социально уязвимых граждан – от пенсионеров и неполных семей до родственников участников специальной военной операции, сообщает издание «Абзац».
Как заявил глава партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович, талоны нужно выдавать адресно – тем, кто действительно в них нуждается. «О пожилых людях нужно заботиться, они не всегда могут попросить о помощи. А семьям с детьми продукты лишними не будут», – указал депутат.
Малинкович отметил, что из программы стоит исключить обеспеченных россиян, иноагентов и граждан с судимостью. Инициатива поможет как нуждающимся, так и торговым точкам – продукты, которые не успевают продать, пойдут в дело.
Ранее стало известно, что группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым внесет на рассмотрение проект закона о введении продовольственного сертификата для малоимущих россиян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
