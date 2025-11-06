Фонд капремонта в Москве подал четвертый иск к Собчак

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Москвы подал очередной иск о взыскании долга по коммунальным платежам к журналистке Ксении Собчак. Об этом пишет РИА Новости.

«Зарегистрировано исковое заявление Фонда... о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию. Ответчик: Собчак Ксения Анатольевна», - говорится в материалах, имеющихся в распоряжении агентства.

Заявление стало четвертым по счету. Ранее суд в Москве удовлетворил три аналогичных иска к журналистке. Сумма взысканной задолженности не называлась.

Между тем СМИ сообщили, что Ксения Собчак подала заявление на оформление вида на жительство в Испании, напоминает Ura.ru.

